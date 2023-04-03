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Malatya'da depremzedeler için ilk etapta 83 bin 349 konut inşa edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, ilk etapta 58 bin 47 afet konutu ve 25 bin 302 köy evi olmak üzere toplam 83 bin 349 konut inşa edilmesi planlanıyor.

03 Nisan 2023 Pazartesi 10:43
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Malatya'da depremzedeler için ilk etapta 83 bin 349 konut inşa edilecek

Malatya

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Doğanşehir ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımına başlanılan deprem konutlarının inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

TOKİ yetkililerinden bilgi alan Çalık, gazetecilere, depremden etkilenen Malatya'da, bugüne kadar 422 bin 103 bağımsız bölümden oluşan 171 bin binada inceleme yapıldığını belirtti.

İçerisinde 134 bin bağımsız bölüm olan 46 bin 318 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edildiğine işaret eden Çalık, Doğanşehir'de ise 13 bin 377 bağımsız bölümden oluşan 8 bin 34 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak rapor edildiğine dikkati çekerek, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte ilk etapta 58 bin 47 afet konutu ve 25 bin 302 köy evi olmak üzere toplam 83 bin 349 konut inşa edilecek." dedi.

24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice merkezli deprem sonrasında Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerini yeniden inşa ettiklerini hatırlatan Çalık, şöyle konuştu:

"Şimdi de Doğanşehir'i, Akçadağ'ı, Yeşilyurt'u, Battalgazi'yi ve Malatya'yı inşa edeceğiz. Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız herkes tüm imkanlarıyla sahada, afetzede kardeşlerime her konuda gereken desteği sağlama gayretindeler. Yaralarımızı sarmak için vatandaşlarımız da büyük bir birlik, beraberlik ve dayanışma içerisindeler."

İlçede iş yerleri hasar gören esnafın ekonomik hayata yeniden dahil olması amacıyla kurulan geçici konteyner çarşısını da inceleyen Çalık'a, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile diğer ilgililer eşlik etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDepremzedeKonut
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