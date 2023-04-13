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Marmara'da deniz suyunu temizleyen pinalarla ilgili farkındalık projesi başlatıldı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, saatte 6 litre deniz suyunu süzerek müsilaj oluşumunu engelleyen pinalar için Marmara'nın son sığınak olduğunu söyledi.

13 Nisan 2023 Perşembe 13:49
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Marmara'da deniz suyunu temizleyen pinalarla ilgili farkındalık projesi başlatıldı
Balıkesir

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Kaymakamlık, Belediye ile Ticaret Odası işbirliğinde pinalarla ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan "Marmara'nın Umudu Pina Projesi" kapsamında toplantı yapıldı.

Prof. Dr. Sarı, Erdek Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, pinaların Akdeniz'e özgü bir deniz canlısı olduğunu, 50 yıl yaşayabildiklerini, 120 santimetre boya kadar ulaşabildiklerini bildirdi.

Marmara Denizi'nde buldukları pinaların en uzununun 40-50 santimetre olduğunu aktaran Sarı, zarar verilen pinaların uzamaya fırsat bulamadıklarını dile getirdi.

Bu canlıların yeterince tanınmadığını kaydeden Sarı, "Denizler onlarca canlının yaşam alanı. Pinalar deniz kıyısından başlıyor, 60 metre derinliğe kadar iniyor." dedi.

Pinaların en yoğun bulunduğu bölgelerin deniz çayırları olduğu bilgisini veren Sarı, şöyle konuştu:

"2019 yılına gelindiğinde Akdeniz'de yaşayan pinaların yüzde 90'ı öldü. 2022 yılında Marmara Denizi dışında Akdeniz havzasındaki pinaların hepsi öldü. Şu an yaşayanlar sadece Çanakkale Boğazı ile İstanbul Boğazı arasında. Niçin ölüyorlar? Sindirim sistemlerine tek hücreli bir protozoa bulaştı. Daha önce bulaşmayıp şimdi bulaşmasının nedeni ise deniz suyu sıcaklığının artması ve iklim değişikliğinin etkisi. Marmara'da ölmemesinin nedeni; orijinal bir ikili akıntı sistemi var. Yüzeyde Karadeniz suları, 30 metre altında ise Akdeniz suları olması Marmara Denizi'nin orijinal yapısı pinaların yaşama tutunmasına vesile oldu. Pinaların iklim değişikliği dışında da tehditleri var; kıyı yapıları, demirleme faaliyetleri, balıkçılık, turizm gibi faaliyetler."


Fotoğraf: Uğur Ulu/AA

"Aklımızı pinalara çevirme zamanı"

Sarı, sadece Marmara Denizi'nde kaldıkları için pinaların korunması gerektiğini vurguladı.

Bu konuda "Marmara'nın Umudu Pina Projesi"nin önemine işaret eden Sarı, şunları kaydetti:

"2020 yılı sonbaharında müsilaj yeni başlamışken Erdek Körfezi'nde 100 metrekarelik alanda pinaların tümünün öldüğünü gördük. Toplu ölümler burada da başladı diye korktuk ama ölen pinaların yanında genç bir pina çıkmış. Marmara Denizi'nde umut yeşeriyor. Bir koruma stratejisi geliştirmemiz lazım. Yeni bir yaklaşımla bütün faaliyetleri sürdürülebilirlik perspektifinde bir araya getirmemiz, bilinç oluşturmamız lazım. Aklımızı pinalara çevirme zamanı. Marmara Bölgesi'nde 25 milyon insan harekete geçmemiz lazım. Saatte 6 litre deniz suyunu süzerek müsilaj oluşumunu engelliyor. Yer yer ölümler görsek de Marmara, pinalar için son sığınak. Pinalarla beraber deniz çayırlarını da korumamız lazım."

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de pinaların Erdek Körfezi'nde yoğun görüldüğünü, korunması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ise pinalarla ilgili bilgilendirme broşürü bastırmayı belediye olarak üstleneceklerini, bunları ilçede dağıtacaklarını ifade etti.

Programda, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Karadurmuş ve Erdek Ticaret Odası Başkanı Turan Gün de pinaların korunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MarmaraDenizsuyProje
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