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Mersin'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 60 zanlı yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 60 şüpheli gözaltına alındı.

06 Nisan 2023 Perşembe 15:08
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Mersin'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 60 zanlı yakalandı
Mersin

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma komando timlerinin de bulunduğu 138 ekip, Erdemli, Silifke, Tarsus, Mut, Çamlıyayla, Toroslar, Anamur ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen 61 adreste 8 narkotik köpeği kullanarak arama yaptı.

Bu adreslerde 33 kilo 800 gram esrar, 1 kilo 810 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 300 adet sentetik hap, 218 gram eroin, 305 kök kenevir ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 60 zanlının jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinOperasyon
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