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Meteoroloji'den Doğu Anadolu için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yarın fırtına uyarısında bulundu.

04 Nisan 2023 Salı 13:25
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Meteoroloji'den Doğu Anadolu için fırtına uyarısı
Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın, bölgenin kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek; ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DoğuAnadoluFırtınauyarısı
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