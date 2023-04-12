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Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı şehirler için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:42
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Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

    

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Batman, Siirt, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevreleri ile Muş ve Bingöl'ün güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Bitlis ve Ağrı'nın yüksek kesimleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli, yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiDoğuAnadoluYağış
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