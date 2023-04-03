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Meteorolojiden dört bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Batı ve Orta Akdeniz ile Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısında bulundu.

03 Nisan 2023 Pazartesi 13:34
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Meteorolojiden dört bölge için fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın, rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Batı ve Orta Akdeniz ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer fırtına, Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde ise hamleli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'de yarın gece saatlerinde, Doğu Karadeniz'de ise çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiUyarı
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