MGK bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün saat 15:00’da toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda terörle mücadele,seçim güvenliği ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Konuşulacak konuların arasında en önemli başlığı ‘seçim güvenliği’ oluşturuyor.Türkiye’deki 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin güvenlik tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

Gündemdeki diğer konular ise şöyle;

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Yunanistan’ın silahlanma faaliyetleri ve Ege’deki provokasyonlar ele alınacak.

Terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler

Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.

Rusya-Ukrayna arasındaki barış diplomasisi

Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar ve kalıcı ateşkes konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Alınan kararlar toplantı sonrası yazılı açıklama ile kamuoyuna açıklanacak.