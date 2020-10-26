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Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da, "Türkiye ve Kazakistan olarak askeri, eğitim, iş birliği konusunda iki ülkenin de güçlü silahlı kuvvetlerine sahip olduğu ve bilgi-tecrübe paylaşılmasının önemli sinerji sağlayacağı konusunda taraflar olarak mutabıkız" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ekim 2020 Pazartesi 15:11
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Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan'da

ANKARA - Bakan Akar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazakistan Savunma Bakanlığı'nda, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev tarafından törenle karşılandı. Törenin ardından iki bakan başbaşa görüştü, ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Heyetlerarası görüşmenin açılışında konuşan Akar, 'ata vatan' olarak nitelendirdiği Kazakistan'da gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Kazakistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, "Ata vatanda bulunmak bizler için heyecan verici. 2 bin - 3 bin yıllık tarih gözlerimizde canlanıyor. Ata topraklarında, kardeş Kazakistan'ın başarılarını büyük bir gururla takip ediyoruz. Ortak tarihimiz, geçmişimiz ve buna bağlı sahip olduğumuz ortak değerler bizim için çok değerli. Özellikle Cumhurbaşkanlarımız arasında var olan en üst düzeydeki samimi, yapıcı ve yakın ilişkiler bizlerin işlerini kolaylaştırıyor. Onların çizdikleri çerçeve bizler için geniş bir çalışma alanı vadediyor. Hem askeri eğitim, iş birliği hem de savunma sanayi konularında mevcut ilişkilerin artarak devam edeceğini bunun da ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Akar, 2019'da iki ülke arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ilişkilere önemli bir yön çizdiğini de sözlerine ekledi.

'ANA VATANDAN ATA VATANA HOŞ GELDİNİZ'

Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev ise "Ana vatandan ata vatana hoş geldiniz" ifadesiyle Bakan Akar'ı selamladı. Bölgedeki tüm yoğun gelişmelere rağmen fırsat bulup Kazakistan'a gelen Akar'a teşekkür eden Yermekbayev, "Dost ve kardeş ülkeler olarak ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz gerekir" diye konuştu. İki ülkenin uluslararası birlik ve kurumlarda da üyeliklerinin olduğunu anımsatan Yermekbayev, "Türkiye ve Kazakistan hem ticarette hem de ekonomide birbiriyle ortak olarak sayılan birer devlettir" dedi.

GAZETECİLERE AÇIKLAMA YAPTI

Açılış konuşmalarının ardından geçilen heyetlerarası görüşme basına kapalı devam etti. Görüşmenin sonunda Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalayan Akar, sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Yermekbayev ile son derece olumlu ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. İki ülke ve silahlı kuvvetleri arasında var olan iyi ilişkilerin daha da nasıl güçlendirilebileceğinin üzerinde durduklarını aktaran Akar, "En üst düzeyde Cumhurbaşkanlarımız tarafından bir mutabakat olduğu için onların çizdiği çerçeve içinde biz de kendi faaliyetlerimizi kolaylıkla düzenleyebiliyoruz. Türkiye ve Kazakistan olarak askeri, eğitim, iş birliği konusunda iki ülkenin de güçlü silahlı kuvvetlerine sahip olduğu ve bilgi-tecrübe paylaşılmasının önemli sinerji sağlayacağı konusunda taraflar olarak mutabıkız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarResmi ZiyaretKazakistan
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