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MSB: Eğitimlerini tamamlayan Libyalı askerler, ülkelerine uğurlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan Libyalı 20 askerin, ülkelerine uğurlandığını duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Şubat 2021 Pazartesi 14:11
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MSB: Eğitimlerini tamamlayan Libyalı askerler, ülkelerine uğurlandı

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda, Konya'daki Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızda Libyalı 20 misafir askerî personele 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi' verildi. Libyalı personele; dronsavar, radar sistemleri, modernize çekili top eğitimleri gibi hava savunma sistemlerine yönelik kapsamlı eğitimler verildi. 11 Ocak tarihinde başladıkları eğitimlerini başarıyla tamamlayan Libyalı askerler, 31 Ocak 2021 tarihinde Konya’dan ülkelerine uğurlandı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBLibyalı AskerlerEğitim
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