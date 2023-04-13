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Munzur Çayı'nın taşması nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı

Tunceli'de, Munzur Çayı'nın taşması sonucu ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

13 Nisan 2023 Perşembe 14:52
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Munzur Çayı'nın taşması nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı
Tunceli

Kentte bir süre önce etkisini gösteren sağanağın ardından Munzur Çayı üç faklı noktada taştı.

Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunun bazı kısımlarında toprak kayması ve göçme meydana geldi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla kara yolu, iki gün boyunca tedbir amaçlı araç geçişlerine kapatıldı.

Bölgede Munzur Çayı'nın debisinin düşmesiyle Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri yolda bakım ve onarım çalışması yaptı.

Taşkına karşı menfez ve dağdan düşen kayaların da temizlendiği kara yolunun, yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MunzurçayıTunceli
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