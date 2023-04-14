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Onikişubat ilçesinde kurulan konteyner çarşılar için kura çekimi yapıldı

Kahramanmaraş'ta ekonomik hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar kapsamında inşa edilen "Konteyner Çarşı" alanlarında yapımı tamamlanan iş yerlerinin kuraları çekildi.

14 Nisan 2023 Cuma 11:31
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Onikişubat ilçesinde kurulan konteyner çarşılar için kura çekimi yapıldı
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AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşOnikişubatKonteynerçarşıİşyerikura
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