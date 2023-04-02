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Ordu'dan Adıyaman'a afetzedeler için "kardeşlik sofrası" oluşturuldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da 6 bin kişiye iftar ve sahurda yemek ve kumanya dağıtarak, depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

02 Nisan 2023 Pazar 13:47
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Ordu'dan Adıyaman'a afetzedeler için "kardeşlik sofrası" oluşturuldu

Adıyaman

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde ekipler, afetin hemen ardından arama kurtarma, barınma, yardım faaliyetleri gibi çalışmalarda bölgede görev aldı.

Belediye ekipleri, ramazan için Adıyaman Üniversitesi Altınşehir Yerleşkesi'nde hazırlanan alanda 6 bin kişiye iftar ve sahur veriyor.

İftar programının ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) ekibi de geleneksel ramazan eğlencesini katılımcıların beğenisine sunuyor.

"Tiyatro ekibimiz, özellikle çocuklar için sahne alıyor"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürü Mustafa Yaşar, AA muhabirine, iftar programlarında yemeklerin dağıtımı ile çadırlarda masaların hazırlanmasında depremzedelerin de kendilerine yardım ettiğini söyledi.

İftar öncesi tasavvuf müziği, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet programlarının olduğunu belirten Yaşar, "Dua ile orucumuzu açıyoruz. Hemen akabinde de tiyatro ekibimiz var. Onlar da özellikle çocuklar için sahne alıyor. Her akşam ayrı oyunlar oynanıyor. Halkımızın bir nebze olsun tebessüm etmesi sağlanıyor." dedi.

Yaşar, etkinliğin genelde açık alanda yapıldığını, olumsuz hava şartlarında ise kendilerine tahsis edilen kapalı alanda devam ettirdiklerini anlatarak, "Adıyamanlı kardeşlerimizle iftar sofralarımızı paylaşıyoruz. Halkımız da gerçekten Ordululara ayrı bir bakıyor. Adıyaman ile Ordu kardeş şehir oldu. Rabb'im böyle acılar vermesin. İsteriz ki daha güzel günlerde onlarla birlikte olalım." diye konuştu.

OBBKT Genel Sanat Yönetmeni Emrah Özdilek ise depremin 15'inci gününden itibaren tiyatro ekibi olarak bölgeye geldiklerini dile getirdi.

Özellikle çocukların depremin etkisinden uzaklaşması, rehabilite edilmesi ve normalleşmesi için çalışma yaptıklarını vurgulayan Özdilek, şunları kaydetti:

"Sonrasında geri döndük ve ramazan ayı için tekrar buradayız. Büyükşehir Belediyemiz burada iftar alanı oluşturdu. Bu alanda biz de geleneksel ramazan eğlenceleri gerçekleştiriyoruz. Çocuklar ağırlıklı olmak üzere yetişkinlere de hitap ediyoruz. Her şey güzel gidiyor. Gündüzleri de çadır kentlerde çocuklarla etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

Depremzedelerden Musa Doğan da iftar ve diğer programlarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu zor günlerimizde bize destek oldukları için çok teşekkür ederim. İnşallah Rabb'im bir daha böyle acılar kimseye göstermez." diye konuştu.

Beyzanur Ercemal de sahur ve iftarda çok güzel yemekler dağıtıldığını belirterek, kendilerine yardımcı ve destek olan herkese teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
OrduAdıyamanAfetzedeIftar
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