Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları İLANLAR Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1400
ALTIN
468.052
DOLAR
7.7524
STERLİN
10.5593
EURO
9.4871
100 Uzman Erbaş alınacak
100 Uzman Erbaş alınacak
Uzaktan eğitim hizmeti alınacak
Uzaktan eğitim hizmeti alınacak
TİGEM, 145 sözleşmeli personel alacak
TİGEM, 145 sözleşmeli personel...
36 öğretim üyesi alınacak
36 öğretim üyesi alınacak

'Oruç Reis' yeni görev bekliyor

Antalya Limanı'nda, bir süre ikmal ve bakım için demirli kalan, birkaç gün önce ise Antalya açıklarına demirlenen sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis' için yeni görev bekleniyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Aralık 2020 Perşembe 15:22
0 Okunma
'Oruç Reis' yeni görev bekliyor

ANTALYA - Sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', Yunanistan'ın Türkiye sorumluluk sahasında NAVTEX duyurusu ilan etmesinin ardından Türkiye'nin daha önce ilan ettiği NAVTEX duyuruları kapsamında Akdeniz'de farklı zamanlarda göreve çıktı. Görev bitiminde ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na demirlenen, aralıklarla bakımı yapılan ve cihazları test edilen 'Oruç Reis', daha sonra Antalya açıklarında demirlendi. Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik arama yapan 'Oruç Reis'in yakınlarında ise Sahil Güvenlik botu ile bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalya LimanıOruç Reis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor
'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu devam ediyor
Amacımız aşıları ihtiyaç sahibi ülkelerle paylaşmak
Amacımız aşıları ihtiyaç sahibi ülkelerle paylaşmak
Bakan Soylu, komutanlar toplantısına başkanlık etti
Bakan Soylu, komutanlar toplantısına başkanlık etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans