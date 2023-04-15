Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Sakarya'da meslek liseliler deprem bölgesi için duşakabin üretti

Sakarya'da meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde afetzedelerin kullanımı için ürettiği duşakabinler bölgeye gönderildi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 13:53
0 Okunma
Sakarya'da meslek liseliler deprem bölgesi için duşakabin üretti
Sakarya

Karasu Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nilüfer Yeke, yaptığı açıklamada, meslek liselerinin, milletin zor gününde her zaman yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

Metal Teknolojileri Alanı Şefi Deniz Yılmaz da öğretmen ve öğrencilerin 10 günde 13 mobil duşakabin hazırladığını kaydetti.

Yılmaz, "Depremzede kardeşlerimizin hijyen problemlerini bir nebze de olsa gidermek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulumuzun öğretmen ve velilerinin imkanlarıyla tasarlayıp ürettiğimiz mobil duşları tamamlayarak deprem bölgesine gönderdik. Deprem bölgesinde altyapısı hazır olan her yere konularak kolayca bağlantıları yapılıp duşakabinlerimiz aktif hale getirilebilir." diye konuştu.

Daha önce deprem bölgesi için 60'ın üzerinde soba yaptıklarını aktaran Yılmaz, yaklaşık bir aydır saat mefhumu gözetmeksizin hafta sonları dahil çalışan öğretmenlere, öğrencilere ve kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaMesleklisesiDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bilimleri Üniversitesinin "Vefa" ve "4. Şahane Medya" ödülleri sahiplerini buldu
Sağlık Bilimleri Üniversitesinin "Vefa" ve "4. Şahane Medya" ödülleri sahiplerini buldu
Bakan Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mencomo görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mencomo görüştü
Türkiye'nin güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı, BM Sekretaryası'na sunuldu
Türkiye'nin güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı, BM Sekretaryası'na sunuldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans