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Samandağ'da depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı yükselmeye devam ediyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürüyor.

30 Mart 2023 Perşembe 15:20
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Samandağ'da depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı yükselmeye devam ediyor

Hatay

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki afette büyük yıkımın yaşandığı Samandağ'da ekipler 670'i yıkık, 557'si acil, 10 bin 70'i orta ve hasarlı binalarda çalışma yürütüyor.

Toplam 205 araç ve iş makinesinin görev yaptığı çalışmalarda, 543 binanın yıkımı gerçekleştirildi, 380 binanın ise enkazı kaldırıldı.

Özellikle Atatürk, Tekebaşı, Sutaşı, Cumhuriyet, Kuşalanı, Kurtderesi, Mızraklı ve Cemal Gürsel mahallelerinde süren çalışmalarda kaldırılan molozlar Çiğdede Mahallesi'nde belirlenen alana kaldırılıyor.

İş makineleriyle bölgeye serilen molozların oluşturduğu enkaz birikintisi ise "dağ" gibi yükseliyor. Dron ile görüntülenen alanda iş makinelerinin ve kamyonların durmaksızın çalıştığı görülüyor.

Güvenlik güçleri ise bu alanda 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamandağDepremEnkaz
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