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Sapanca Gölü'nde su seviyesi yağışlarla artmaya devam ediyor

Sakarya'da etkili olmayı sürdüren yağışlarla Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 13 santimetre daha artarak 31,79 metreye ulaştı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:39
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Sapanca Gölü'nde su seviyesi yağışlarla artmaya devam ediyor
Sakarya

Ocak ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yeteri kadar kar ve yağmur yağmaması nedeniyle göldeki seviye 30,94 metreye kadar geriledi.

Yağışların aralıklarla etkili olmaya başlamasıyla göldeki su seviyesi 3 Nisan itibarıyla 31,66 metre ölçüldü.

Kentte son bir hafta yağmur aralıklarla etkisini sürdürmeye devam etti. Göldeki su seviyesi bu sayede 13 santimetre daha artarak 31,79 metreye yükseldi.

Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu temin edilen gölde, doluluğun nisan yağmurlarıyla maksimum seviye olan 32,20 metreye ulaşması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SapancaGölüSuseviyesiYağış
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