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Sezonu kapatan Ilgaz Dağı'ndaki kayak tesisi kar yağışının ardından tekrar açılıyor

Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışıyla birlikte kapanan kayak sezonu 1 Nisan'da tekrar açılıyor.

31 Mart 2023 Cuma 11:44
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Sezonu kapatan Ilgaz Dağı'ndaki kayak tesisi kar yağışının ardından tekrar açılıyor

Kastamonu

Kar seviyesinin düşüklüğü nedeniyle 26 Mart'ta sezonu kapatan kayak merkezinde 28-30 Mart arasında etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından kayak merkezinin 1 Nisan'da açılmasına karar verildi.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, kayak merkezinde bu hafta yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kar yağışının ardından kapattıkları sezonu tekrar açmaya karar verdiklerini anlatan Kaya, "Yurduntepe çam ağaçları içerisinde doğa ile iç içe olabileceğiniz bir kayak merkezi. Tüm vatandaşlarımızı bu güzelliği yaşamaya Ilgaz'a bekliyorum." dedi.

Kayak merkezi hakkında da bilgi veren Kaya, "İki etaptan oluşan kayak pistimiz var. İlk etap 2 bin metre uzunluğunda. Geçiş aralıklarıyla 5 bin 500 metre uzunluğunda kayak pistine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Kayak merkezinin yollarını açan Kastamonu İl Özel İdaresi çalışanı Tahir Nalbant ise kış ayında kar yağışının yetersiz olduğunu anlatarak, "Kışın yağmayan kar mart ayının sonunda yağdı. İnşallah hafta sonu pistlerimizi açıyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ılgaz DağıKar YağışıKış
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