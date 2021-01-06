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Şırnak'a yurt dışından gelenlere, PCR testi zorunluluğu

Şırnak'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Şerafettin Elçi Havalimanı ve Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapanlardan son 72 saat içinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu istenmesi kararlaştırıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ocak 2021 Çarşamba 14:52
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Şırnak'a yurt dışından gelenlere, PCR testi zorunluluğu

ŞIRNAK - İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, kentte bulunan Habur Sınır Kapısı ve Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Covid-19'un yeni varyantı ile ilgili alınması gereken tedbirler ele alındı. Toplantı sonunda, 1 Mart 2021'e kadar kara ve hava sınır kapılarından kente giriş yapmak isteyenlerden son 72 saat içinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu istenmesine karar verildi.

Kurul ayrıca, sınır kapılarından kente girişi yapan tüm yolcuların pasaportlarında kaşe kontrollerinin titizlikle yapılarak, son 10 gün içinde İngiltere'de bulunduğu anlaşılan kişilerin, kente giriş yaptığının tespit edilmesi halinde Şırnak Valiliği'nce belirlenen yerlerde 14 gün boyunca karantinaya alınmasına, kimlik göstererek giriş hakkına sahip ülke vatandaşlarına da son 10 gün içinde İngiltere'de bulunup bulunmadıklarının sorulup, ona göre işlem yapılmasına karar verdi. 

Kararda ayrıca, son 72 saat içinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişilerin ise konaklayacaklarını beyan ettikleri adreslerde, konaklayacak yeri olmayanların ise valilikçe belirlenen yerlerde karantinaya alınacağı, bu kişilere karantina sürelerinin yedinci gününde test yapılarak, test sonucu negatif olanların karantinasının sonlandırılacağı, pozitif olanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda sürdürüleceği belirtilerek, dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi amacıyla, uçak mürettebatı ve TIR şoförlerinin SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacağı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Umumi Hıfzıssıhha KuruluŞırnakPCR Testi
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