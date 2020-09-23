Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1100
ALTIN
463.962
DOLAR
7.6669
STERLİN
9.7558
EURO
8.9652
Koronavirüse karşı miniklere ‘paylaşmama’ eğitimi
Koronavirüse karşı miniklere ‘paylaşmama’ eğitimi
Telefon emojilerine koronavirüs ayarı
Telefon emojilerine koronavirüs ayarı
Parkta çocuklara cinsel organını gösterdi, linçten zabıta kurtardı
Parkta çocuklara cinsel organını gösterdi,...
Burada edineceğim tecrübelerle kariyerime yeni bir deneyim ekleyeceğim
Burada edineceğim tecrübelerle kariyerime yeni...

Sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7'nin güvenlik güçlerinin kullanımında olduğunu belirterek, "5.56 ve 7.62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Eylül 2020 Çarşamba 11:10
0 Okunma
Sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, savunma sanayinin, Mehmetçik'e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ettiğini belirtti. Demir, "Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii Başkanı İsmail DemirTaşınabilir Mühimmat Sistemleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Gül'den 1200 hakim ve savcı alımı için açıklama
Bakan Gül'den 1200 hakim ve savcı alımı için açıklama
209 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
209 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz getirildi
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz getirildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans