ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, savunma sanayinin, Mehmetçik'e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ettiğini belirtti. Demir, "Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor.



Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak" dedi.