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Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmaları için son gün yarın

Siyasi partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre yarın saat 17.00'de dolacak.

08 Nisan 2023 Cumartesi 12:53
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Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmaları için son gün yarın
Ankara

YSK'nin seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini yarın saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığına sunması gerekiyor.

Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

Seçmenlere iki ayrı oy pusulası verilecek

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
PartilerMilletvekiliAdaylistesi
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