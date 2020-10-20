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Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi

Türk Kızılayı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının (STK) Sudan'da geçen yıl selde evlerini kaybedenlere yönelik inşa ettiği kalıcı konutlar teslim edildi. Başkent Hartum'un Ceyli bölgesinin Ebu Salah köyünde yerel mimariye uygun inşa edilen 100 konut ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ekim 2020 Salı 17:41
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Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi

İSTANBUL - Tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan Sudan için Türk Kızılay ile AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa organize ettiği 'Sudan'ın Yaralarını Birlikte Saralım' kampanyasıyla geçen yılki selden en çok etkilenen bölgeler için kalıcı evler inşa edildi. Sudan’ın başkenti Hartum’daki Ebu Salah köyünde yerel mimariye uygun inşa edilen 100 konutu ihtiyaç sahiplerine teslim eden Türk Kızılayı, Sudanlı ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak gıda yardımında da bulunuyor. Konutların teslimi Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan’ın yanı sıra Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Kızılayı Genel Sekreteri Afaf Ahmed Yahya’nın katıldığı törenle yapıldı.

"EBU SALİH’TE 100 EV İNŞA EDİP TESLİM ETTİK"

Teslim töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “2019 yılında Sudan’da yaşanan sel sonrası evler yıkılmıştı. Bağışçılarımızın destekleriyle Ceyli bölgesindeki Ebu Salih köyünde 100 ev inşa edip teslim ettik. Ailelere de güle güle oturun ziyaretinde bulunduk. Bağışçılarımıza ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Sudan büyükelçimizin de yönlendirmeleriyle Sudan Kızılayı ile koordinasyon içinde hem muhtaçlara insani yardım hem de kalkınma ve mesleki eğitim çalışmalarımız olacak. TİKA’nın çok fazla insana eğitim verme kapasitesine sahip güzel bir merkezi var. Bu kapasiteyi de imkânlarımız çerçevesinde kullanacağız" diye konuştu.

"ALLAH, DOST ÜLKE TÜRKİYE VE HALKININ BEREKETİNİ ARTTIRSIN"

Türkiye’nin yardımları için teşekkürlerini ifade eden selzedelerden Rimaz Halil ibrahim, “2019’da sel felaketinde evlerimizin tamamı zarar gördü. Çok şükür can kaybımız olmadı. Türk STK’lar da selin ardından doğrudan yanımıza geldiler. Türk kardeşlerimizin tamamına hususi teşekkür ediyorum. Hiçbir desteklerini esirgemediler” dedi. Ahmed Tayyib Muhammed ise, "Allah, dost ülke Türkiye ve halkının bereketini arttırsın. Çadırdan kurtarıp ev sahibi yaptı, hiçbir şeyi esirgemedi. Bu desteğinizi hiç unutmayacağız" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, Sudan'da geçen yıl ağustos başında yaşanan sel felaketinden 15 eyalette toplam 245 bin 700 kişi etkilendi, 32 bin 851 bina yıkıldı ve 16 bin 284 binada hasar oluştu. Sudan Sağlık Bakanlığı, sel felaketinde 85 kişinin hayatını kaybettiğini, 133 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıAFADSudanlı Selzedelere Evleri Teslim Edildi
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