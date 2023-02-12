Tarım ve Orman Bakanlığı deprem mağduru çiftçilere destek için kırsalda

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin hemen ardından oluşturduğu ekiplerle sahada zarar tespit çalışmalarına başladı.

Tarım ve Orman il müdürlükleri bünyesinde bulunan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki, 852'si veteriner hekim, 470'i mühendis olmak üzere 1322 personelden oluşan ekip,

Depremin etkili olduğu 10 ilden gelen talepler doğrultusunda harekete geçen ekipler, çiftçiler tarafından karşılanması mümkün olmayan çadır ve yem ihtiyacına yönelik tespitler yaptı. Bu kapsamda ilk etapta 4 bin hayvan çadırı ihtiyacının karşılanması için harekete geçilerek bölgeye çadır sevkiyatına başlandı. Hayvan çadırlarının, Bakanlık ekiplerince tespiti yapılan yerlerde kurulmasına başlandı.

Hayvan yemi ihtiyacının karşılanması için de harekete geçildi

Deprem bölgesinde yaşayan çiftçilerin acil ihtiyaçları arasında yer alan hayvan yeminin temini noktasında da ilk günden itibaren tespit ve dağıtım çalışmaları yapıldı. Bölgedeki Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, tespitler kapsamında hayvan başına 10 günlük yem ihtiyacını karşılayacak miktarda hayvan yemini dağıtmaya başladı. Bölgeye gönderilen hayvan yemi miktarı, 1716 tonu aştı.

Süt toplama ve kesilmesi gereken hayvanların satın alınması işlemi de Et ve Süt Kurumunca (ESK) koordine edildi. Bugüne kadar toplanan süt miktarı 1164 ton oldu.

Sahipsiz kalmış veya bakım imkanı olmayan hayvanlar koruma altına alınıyor

AA muhabirine konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Bakanlığın deprem bölgesindeki çiftçiler için yaptıklarına ilişkin bilgi verdi.

Bölgeye hayvanlar için ilk etapta 750 çadır gönderildiğini, bu sayının 4 bine çıkartılacağını belirten Yumaklı, "4 bin çadırdan 2 bini, 50 metrekare büyüklüğünde olacak. Bunların her biri 18 büyükbaş, 32 küçükbaş kapasitelidir. Kalan 2 bin çadır ise 24 metrekare kapasiteli ve 9 büyükbaş, 16 küçükbaş alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, hayvan çadırı üretiminin hızla devam ettiğini ve gerekli görülmesi halinde sayının artırılabileceğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Yumaklı, bölgeyi terk etmek zorunda kalan depremzedelere ait olan veya bakacak kimsesi olmaması sebebiyle ortada kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından korumaya alındığını ve bunların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını anlattı.

Tüm çalışmaları AFAD ile koordinasyon içinde yürüttüklerini belirten Yumaklı, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve diğer birimlerimiz, ilk günden itibaren makina-ekipman ve personel takviyesi planlanmak suretiyle bölgeye sevk edilerek faaliyetlerine başlamıştır. Hali hazırda çalışmalara katılan Bakanlığımızın tüm birimlerine mensup personel sayımız 11 bin 975, makine-ekipman sayımız ise 4 bin 419'dur." dedi.

Bakanlığa bağlı kuruluşlar da seferber oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının bağlı kuruluşlarından Çaykur, bölgeye çay servisi araçları ve çay stantları açtı.

ESK Genel Müdürlüğü de Türk Kızılaya bağışlanan hayvanların ürüne dönüştürülerek depremzedelere dağıtılabilir hale getirilmesini sağlıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, halk ekmek fabrikaları başta olmak üzere, afet bölgesindeki illerin ve bu bölgelere ekmek gönderen yakın illerin ekmek üreticilerine un tedarikinin koordinasyonuyla un, makarna, bulgur, bakliyat firma, federasyon ve bağlı derneklerinin deprem bölgesine yapacakları yardımları organize ediyor.

TÜRKŞEKER de Malatya fabrika sahasına kurulan çadır kentte depremzedelerin barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Öte yandan Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deprem afetinden etkilenen bölgelere hayvan yemi tedariki, aralıksız devam ediyor. Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız." ifadesi kullanılarak, bölgeye yapılan yem sevkiyatına ilişkin görüntü paylaşıldı.

zarar tespiti yaparak çiftçilerin sorunlarını çözmek için ilk günden itibaren bölgeye intikal etti.