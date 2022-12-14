TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul’da önce Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlar ile bütçenin ilk üç maddesi görüşüldü. Tartışmalı geçen bütçe görüşmelerinin bugünkü birleşiminde, muhalefet kürsüye değişik gıda ürünleri ile çıktı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, hükümetin ekonomik politikalarını kürsüye getirdiği, manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve beyaz çay ile eleştirdi.

Aygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 'ara öğün' tarifine vurgu yaparak, "Size bir bilmecem var. Bu kutunun içinde ne var?" diye sordu. Vekillerden "Yüzük var, altın var, hayat var" diye yanıtlar geldi. Aygun, yanıtların doğru olmadığını ifade ederek, "Hiçbiriniz bilemediniz; bu pırlanta kutusu içerisinde pırlantadan daha değerli bir ürün var. Saray'da tüketilen beyaz çay var. 20 gramı 226 TL; yani kilosu 11 bin 300 TL. Bir asgari ücretlinin bunu alması için en az iki ay çalışması gerekiyor" dedi.

"Bu bütçe, Saray bütçesi ile halkın bütçesi arasındaki kopuşun resimdir. Bu bütçe israfın bütçesidir. Bu bütçe, halkın değil, zenginlerin cebini dolduran bütçedir" diyen Aygun, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yüzde 62,4 oranında artırılırken, tarım bütçesinin yüzde 35,1 oranında artırılmasını eleştirdi.

BAYAT EKMEĞİ GÖSTERDİ

Aygun, ardından elindeki bayat ekmeği göstererek, "Milletimiz sabahları fırınların önünde bir gün önceden kalan bayat ekmeği, bayat simidi alıp onu tüketmeye çalışırken birileri de refah içinde; sefa, şatafat, her türlü israfın olduğu yerde yaşıyor" diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da, AK Parti'nin, zeytin alanları ile ilgili Meclis Başkanlığı'na sunduğu yasa teklifinin sakıncalarına dikkat çekmek için kürsüye zeytin yağı ve zeytinle çıktı.

Erbay, "AKP'nin bizim zeytinimizle derdi ne, AKP'nin bizim zeytinyağımızla derdi ne?" diyerek yanında getirdiği zeytin ve zeytinyağını gösterdi.

'21'İNCİ BÜTÇEMİZ'

Muhalefetin, iktidara gün boyu yaptığı eleştirilere yanıt; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, özellikle CHP’li milletvekillerinin sert eleştirilerini hatırlatarak, "Çok ağır suçlamalarda bulundular partimize, hükümetlerimize yönelik. Sadece şunu söylemekle iktifa edeceğim. Dediği gibi bir parti ve hükümet olsaydık bu aziz millet bize 21'inci bütçemizi hazırlama yetkisi vermezdi. Bu aziz milletin basiretine, ferasetine havale ediyorum bütün söylediği ağır eleştirileri" değerlendirmesine bulundu.

BÜTÇE MARATONU

Cevdet Yılmaz, Genel Kurul'da, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri ile ilgili istatistik bilgileri paylaşarak şu bilgileri verdi:

"Görüşmeler 21 Ekim 2022'de Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın genel sunuşuyla başladı, 25 Kasım 2022 tarihinde de sona erdi. Otuz altı gün boyunca yaklaşık 230 saatlik bir mesai harcandı. 21 birleşim ve 70 oturumda tamamlandı bu müzakereler; sadece Komisyon aşamasından bahsediyorum. Bu süreçte Komisyon üyeleri dahil 262 farklı milletvekilimiz söz aldı, konuşma yaptı; önemli bir kısmı da 1'den fazla konuştu. Milletvekilimizin söz talebi karşılandı, yaklaşık 2 bine yakın konuşma gerçekleşti, yoğun bir müzakere gerçekleşti, bunu da ifade etmek isterim. 225 kamu kurumunun bütçesi ve 224 kamu kurumunun kesin hesabı müzakere edildi. Yine, Sayıştay'ın 4 genel denetim raporu ve 201 kamu idaremizin Sayıştay raporlarını topladığımızda 205 Sayıştay raporu da bu müzakerelerde ele alındı."

İLK 3 MADDE KABUL EDİLDİ.

Konuşmaların ardından, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk üç maddesi görüşülerek kabul edildi. Genel Kurul, yarın ki birleşiminde; 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 4'üncü maddeden başlayarak, 13'üncü maddenin bitimine kadar çalışacak.