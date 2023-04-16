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TCG Anadolu gemisi, Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu gemisinin, 2 F-16 uçağının iştirakiyle Marmara Denizi'nde eğitimler icra ettiğini bildirdi.

16 Nisan 2023 Pazar 15:06
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TCG Anadolu gemisi, Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti
Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gurur! TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemimiz, 2 F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti." ifadesi kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TCGAnadoluMarmara
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