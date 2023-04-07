Tekirdağ'da depremzedeler yararına el sanatları ve resim sergisi açıldı

Tekirdağ

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "sanatın içinde kendime yolculuk" temasıyla açılan sergide yağlı boya, sulu boya, ahşap ve kağıt rölyef, ebru, doğal taş, resim ve dekoratif ürünlerden oluşan 80 çalışma yer aldı.

Gelengül Filiz, gazetecilere, sergiden elde edeceği geliri depremzede ailelere bağışlayacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkenin kötü günler geçirdiğini vurgulayan Filiz, "Her şehirde bir sergi açıyorum. Çanakkale, İzmir, Eskişehir, Bursa ve Tekirdağ'dayım. Bu sergimin tüm gelirini yaşadığımız vahim durum dolayısıyla depremzede ailelere destek için kullanmaya karar verdim. Tüm geliri depremzede ailelere bağışlayacağım." dedi.

Filiz'in tüm sanatseverleri davet ettiği sergi, 9 Nisan'a kadar gezilebilir.