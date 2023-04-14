Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yerel yönetimler sözcüsü"ne dava

Adana

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yerel yönetimler sözcüsü" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

PKK/KCK adına kentte aktif faaliyet gösterdiği gerekçesiyle geçen yıl 23 Nisan'da tutuklanan E.Ö. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık E.Ö. hakkında, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, E.Ö'nün terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, PKK/KCK'nın ülke yapılanmasında sözde "sorumlu" ve "yönetici" pozisyonunda aktif faaliyet yürüttüğü anlatıldı.

E.Ö'nün, kentte örgüte eleman temin edilen organizasyonların başında bulunduğu, terör örgütleriyle ilişki ve irtibatları nedeniyle haklarında adli işlem yapılan 131 kişiyle toplamda 5 bin 182 kez görüşme gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, hakkında PKK/KCK soruşturması yürütülen gizli tanık Ulaş'ın, "E.Ö. 'kadro' olarak anılan örgüt mensubudur. PKK/KCK'nın sözde Türkiye yürütme üyesidir. Çok defa illegal yollardan görüşmeler yapmak amacıyla Kandil'e geldi. 2009-2011'de KCK Türkiye yapılanması ideolojik alan merkezine bağlı olarak faaliyetlerin yürütüldüğü kültür sanat komitesinde sözde sorumlu olarak faaliyet üstlendi. 2011-2013'te sözde KCK Türkiye yapılanması yerel yönetimler sözcüsü olarak faaliyet yürüttü." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Hakkında "örgüt üyeliğinden" soruşturma yürütülen tanık Ü.G. de iddianamede yer alan ifadesinde, E.Ö'yü tanıdığını belirterek, sanığın PKK/KCK içerisindeki örgütsel faaliyetlerini anlattı.

"Değer ailelerine" para aktarmış

İddianamede, sanığın "Her yerde kültür sanat" adlı şirketin "ortak" ve "yöneticisi" olduğu kaydedildi.

Şirketin diğer ortakları arasında ise haklarında PKK üyeliğinden işlem yapılan kişiler bulunduğu ve şirketin PKK/KCK'nın mali alan yapılanması soruşturması kapsamında haklarında adli işlem yapılan kişilerle sanık arasında bankacılık işlemleri gerçekleştirildiğinin belirlendiği iddianamede bildirildi.

Sanık E.Ö'nün şirketin BDP'li belediyelere hizmet sağlama bahanesiyle yine PKK/KCK irtibat ve iltisaklı kişilerle kurulduğu, buradan aldığı işler aracılığıyla gelen paraları "değer ailelerine" aktardığı iddianamede anlatıldı.

E.Ö'nün terör örgütüne fon sağladığı vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"E.Ö'nün PKK/KCK'nın sözde üst yönetimiyle görüşmeler yapmak adına terör örgütünün faaliyet yürüttüğü Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e çok kez gittiği ve eğitimler aldığı, daha sonra 'kadro' olarak adlandırılan örgüt mensuplarından olduğu, PKK'nın çağrısı üzerine örgüt elebaşının doğum günü bahanesiyle düzenlenen etkinliklere katıldığı, KCK sistematiğine bağlı ekonomik alan merkezi içinde yer aldığı, cep telefonunda çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, KCK Türkiye yapılanması sözde yerel yönetimler sözcüsü olarak örgütsel faaliyetler yürüttüğü, MASAK raporuna göre adına kayıtlı şirket üzerinden 'değer ailesi' olarak adlandırılan örgüt üyesi kişilerin ailelerine nakit para aktarımında bulunduğu, evinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği, muhatap olduğu sözde üst düzey örgüt mensuplarının örgüt içi konumları, yürütülen örgütsel faaliyetler sırasında sorumlu düzeyde hareket etmiş olmaları ve bu alanda almış olduğu inisiyatif durumuyla 'kadro' örgüt mensubu olması ve dosya kapsamındaki diğer tüm deliller ile tespitler birlikte değerlendirildiğinde sanığın 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan cezalandırılması talep olunur."