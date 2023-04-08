Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

TGC'den deprem bölgesindeki gazetecilere ekipman desteği

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya ve Adıyaman'da çalışan gazetecilere bilgisayar, cep telefonu ve fotoğraf makinesi desteği verdi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 13:09
0 Okunma
TGC'den deprem bölgesindeki gazetecilere ekipman desteği
Malatya

TGC Başkan Yardımcısı Vahap Munyar ile Genel Sekreter Sibel Güneş, Malatya'da bir işletmede düzenlenen programda, depremden etkilenen gazetecilerle bir araya geldi.

Güneş, depremler nedeniyle gazetecilerin çok zor günler geçirdiğini belirterek, "33 meslektaşımızı kaybettik, onlarca gazetecimiz yaralandı. Mesleklerini yapabilmeleri için ekipmanlarına ihtiyaçları var. Meslektaşlarımızın da binlerce yurttaş gibi evleri, iş yerleri yıkıldı. Arşivleri, telefonları, bilgisayarları, fotoğraf makineleri enkaz altında kaldı." diye konuştu.

TGC'nin gazetecilerle dayanışma içinde olmayı çok önemsediğinin altını çizen Güneş, şu değerlendirmede bulundu:

"TGC olarak, destek programı başlattık. 100 meslektaşımızı tespit ettik, bugün burada Adıyaman ve Malatyalı gazetecilerle bir araya geldik. Meslektaşlarımızın fotoğraf makinesi, bilgisayar ve cep telefonu ihtiyaçlarına dönük dağıtım yaptık. Meslektaşlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Projenin ikinci adımı olarak Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız."

Sibel Güneş, zor zamanlarda meslektaşlarıyla bir arada olmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Güneş ve Munyar, gazetecilere bilgisayar, cep telefonu ve fotoğraf makinelerini teslim etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazeteciDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Bağcılar'da kontrolden çıkan kamyon 6 araca çarparak durdu
Bağcılar'da kontrolden çıkan kamyon 6 araca çarparak durdu
"Muş'un kar kaplanları" nisanda 5 metre kar olan yolu 5 günde açabildi
"Muş'un kar kaplanları" nisanda 5 metre kar olan yolu 5 günde açabildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans