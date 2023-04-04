Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.898,14
ALTIN
1.225,48
DOLAR
19,23
STERLİN
24,07
EURO
21,04
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...

THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yönelik başlattığı istihdam ilanını duyurdu.

04 Nisan 2023 Salı 13:32
0 Okunma
THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu
İstanbul

THY'nin "kariyer.thy.com" uzantılı internet portalında yayınlanan ilanda, şirketin Türkiye'nin yaşadığı büyük felaketin ardından her bir vatandaşın acısını derinden hissettiği belirtildi.

Depremlerden etkilenen vatandaşlara tam zamanlı çalışma fırsatı sunan "afetzede ilanına" başvurulduğu takdirde THY ailesinin bir parçası olunabileceği aktarılarak, ilanın şartları şu şekilde sıralandı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan, 1 Ocak 1985 ve sonrasında doğanlar, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenecek), lisans eğitimlerine devam eden adayların Temmuz 2023 tarihine kadar mezuniyetlerini belgeleyebilecek olanlar. İyi derecede İngilizce bilenler, daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olanlar, daha önce THY AO veya THY AO'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olanlar."

İlana, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremlerden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) "afetzede" olarak değerlendirilen adaylar başvuru yapabilecek.

Başvurular, 24 Nisan Pazartesi günü saat 23.55'e kadar alınacak.

İlan ve başvurulabilecek pozisyonlarla ilgili detaylı bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar/" adresinden ulaşılabilir.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkHavaYollarıAfetzedeistihdam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz bölgesi için sağanak uyarısı
Akdeniz bölgesi için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Anadolu için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Anadolu için fırtına uyarısı
Finlandiya'da koalisyon görüşmelerinin "zorlu" geçmesi bekleniyor
Finlandiya'da koalisyon görüşmelerinin "zorlu" geçmesi bekleniyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans