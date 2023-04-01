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TOGG aracı üzerinden dolandırıcılığa ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

TOGG otomobili üzerinden dolandırıcılık iddiasına ilişkin Ankara'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

01 Nisan 2023 Cumartesi 22:06
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TOGG aracı üzerinden dolandırıcılığa ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet sitesi üzerinden Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u almak isteyenlerin dolandırıldığı bilgisi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, ''togg.satisonbasvuru.com'' isimli sahte site üzerinden ''TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoş geldiniz'' başlığı altında vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.

Vatandaşların yatırdığı paraların Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi isimli firmaya tanımlı hesaplara aktarıldığını belirleyen ekipler, firma sahibi Vedat Biren'i Ankara'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TOGGDolandırıcıGözaltı
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