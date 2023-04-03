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TÜBİTAK 195 proje personeli istihdam edecek

TÜBİTAK, araştırmacı, teknik ve destek personeli, AR-GE teknisyeni ve usta kadroları için 195 kişi alacak.

03 Nisan 2023 Pazartesi 09:13
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TÜBİTAK 195 proje personeli istihdam edecek

Ankara

TÜBİTAK'ın proje personeli ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne (SAGE) 183, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsüne (TÜSSİDE) 12 proje personeli istihdam edilecek.

İlanlar için başvurular 24 Nisan'da sona erecek.

Müracaatlar için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun sitelerinde yer alıyor.

Araştırmacı, teknik ve destek personeli, AR-GE teknisyeni ve usta kadrolarını kapsayan alım için başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (https://kariyer.tubitak.gov.tr) yapılabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAKPersonel Alımı
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