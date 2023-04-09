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TÜRGEV "Kardeşlik Sofrası" depremzedeler için İslahiye'de kuruldu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), ramazan kapsamında hazırladığı "Kardeşlik Sofrası"nı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurdu.

09 Nisan 2023 Pazar 09:20
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TÜRGEV "Kardeşlik Sofrası" depremzedeler için İslahiye'de kuruldu
Gaziantep

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesindeki faaliyetlerini sürdüren vakıf, ramazan ayı dolayısıyla "Kardeşlik Sofrası" kurmaya devam ediyor.

İslahiye'deki iftar çadırında, TÜRGEV Genel Müdürü Makbule Çabuk ile vakfın Gaziantep'teki Hatice Hatun Kız Öğrenci Yurdu gönüllüleri, depremzedelerle bir araya geldi.

İftar sonrası çocuklar için Karagöz ve Hacivat oyunu ile palyaço ve yüz boyama gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi, Osmanlı macunu ve şerbetlerinden ikram edildi.

Depremzedelere destek olmak için yola çıkan TÜRGEV gönüllüleri, depremlerin etkilediği diğer illerde de kardeşlik sofraları kuracak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürgevIftarDepremzede
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