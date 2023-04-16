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Türk Kızılayın deprem bölgesindeki yardımları sürüyor

Türk Kızılayın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede sıcak yemek, mobil sağlık araçları ve sosyal market gibi hizmetler sunduğu, yaklaşık 3,9 milyon yardım malzemesi dağıttığı bildirildi.

16 Nisan 2023 Pazar 12:53
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Türk Kızılayın deprem bölgesindeki yardımları sürüyor
Ankara

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Kızılay, beslenme grubundaki çalışmalarını, 10 il, 107 ilçe, 1422 nokta ve 424 paydaşıyla sürdürüyor.

Afet Beslenme Platformu üyeleri, hizmetlerini 5 aşevi, 82 ikram aracı, 353 mobil mutfak, 55 mobil fırın ve 142 sahra mutfakla yürütüyor.

Bu kapsamda, Kızılay ve koordinasyonundaki Afet Beslenme Platformu üyesi kurum ve kuruluşlar bugüne kadar, günde 3 öğün olmak üzere yaklaşık 264 milyon kişilik sıcak yemek çıkardı.

Afetzedelere ramazan ayında da 3 öğün sıcak yemek dağıtımı devam ediyor.

Kızılay, deprem bölgesinde 11 sosyal market açarak ürünleri ücretsiz depremzedelere dağıtıyor.

Bölgede mobil sağlık araçlarıyla da hastaneye ulaşma imkanı bulamayan afetzedelere, köy ve beldeleri gezerek birinci basamak sağlık hizmeti sunuluyor. İçerisindeki muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçlarıyla 27 bin 571 kişiye sağlık hizmeti verildi, 43 bin 99 kutu ilaç ücretiz dağıtıldı.

Ayrıca bugüne kadar 115 bin 334 kişiye depremin meydana getirdiği travmaları atlatmaları için psikososyal destek sağlandı.

Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 2 bin 619 köye de insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine, mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımları yapan Kızılay, yaklaşık 3,9 milyon yardım malzemesi dağıttı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkkızılayıDepremYardım
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