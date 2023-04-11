Türk Kızılayın Orta Anadolu Kan Merkezi iftar sonrasında bağışçıları bekliyor

Ankara

Türk Kızılayın ulusal kan stokunun "kritik" seviyenin altına inmesinin ardından, kan bağış merkezlerinin mesailerinde yeni düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda bazı merkezler iftar sonrası gece yarısına kadar, bölge kan bağış merkezleri ise sahura kadar açık tutuluyor.

Bu şekilde deprem sonrası artan, ancak ramazan nedeniyle azalan kan bağışı sayısının artırılması hedefleniyor.

Cebeci'deki Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinde ise iftar sonrası başlayan mesai 02.00'de sona eriyor. Merkezde günlük ortalama 150 bağışçıdan kan alınıyor.

Burada kan bağışında bulunan Fatih Sarıtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 senedir kan verdiğini, ihtiyacı olanlara yardımcı olmanın yanı sıra kan bağışıyla bedeninin daha sağlıklı olduğunu anlattı.

Sosyal medyaya düşen bir çağrı sebebiyle bağışta bulunduğunu ifade eden Sarıtaş, "Kim olduğunu bilmiyorum ama hiç de önemli değil. Bu şekilde mesajlardan yola çıkarak da geliyorum." dedi.

Sarıtaş, trombosit bağışlayacağını bildirerek, "Üç ayda bir tam kan da veriyorum. Bugün bir başkasına lazım olmuş ama yarın bize veya sevdiklerimize lazım olabilir. Vergi vermek, askerlik yapmak nasıl vatandaşlık göreviyse bence kan vermek de bir vatandaşlık görevi. Tüm vatandaşlarımıza da buradan çağrı yapıyorum, kan versinler, kendilerini de sağlıklı hissederler." diye konuştu.

82 kez kan verdi

Bir diğer kan bağışı gönüllüsü Kahraman Kütük de trombosit vermek için merkeze geldiğini bildirdi.

Kütük, 82. kez kan bağışladığını söyledi. Düzenli kan bağışında bulunarak hem sağlığını muhafaza ettiğini hem de insanlara faydalı olduğunu dile getiren Kütük, kan vermenin vücut sağlığı için önem taşıdığına değindi.

Herkesi kan vermeye çağıran Kütük "Kan vermek güzel bir şey. Spor yapıp yatarsın dinç kalkarsın ya sabah, o şekilde oluyor insan." diye konuştu.