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Türkiye'de en soğuk gece eksi 20,2 derece ile Bolu'da yaşandı

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20,2 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

31 Mart 2023 Cuma 10:59
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Türkiye'de en soğuk gece eksi 20,2 derece ile Bolu'da yaşandı

Bolu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı, Gerede'nin Samat köyünde eksi 20,2 derece kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci ve üçüncü yerleri de Bolu'dan oldu.

Hava sıcaklığı Bolu merkeze bağlı Batı Karadeniz Araştırma Ormanı'nda sıfırın altında 20,1, Dörtdivan ilçesinde ise sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBoluSoğuk Gece
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