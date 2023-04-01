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Türkiye'deki deprem bölgesinde DİTİB her gün yaklaşık 16 bin kişiye iftar ve sahur veriyor

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, hayırseverlerin desteğiyle ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 16 bin kişiye iftar ve sahur veriyor.

01 Nisan 2023 Cumartesi 18:56
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Türkiye'deki deprem bölgesinde DİTİB her gün yaklaşık 16 bin kişiye iftar ve sahur veriyor

Köln

Almanya'da yaklaşık 1000 caminin bağlı olduğu ve genel merkezi Köln'de bulunan DİTİB'in gönüllüleri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinesinde 16 noktada kurulan sofralarda iftar ve sahur ikramında bulunuyor.

DİTİB Genel Sekreteri Eyüp Kalyon yaptığı yazılı açıklamada, hayır ve yardımlaşma ayı olan ramazan boyunca deprem bölgesindeki yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kalyon, "Ramazan boyunca Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye şehirlerinde 3 mobil mutfak, 7 iftar çadırı ve 6 iyilik çadırı olmak üzere toplam 16 noktada günlük yaklaşık 16 bin kişiye yemek dağıtıyoruz. Deprem bölgesinde kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak bizim en önemli vazifemiz. Ramazanın manevi atmosferiyle de gönlümüzdeki sıkıntıları, kederleri bir nebze olsun atacağız." dedi.

DİTİB olarak deprem bölgesinde farklı yardım kampanyaları da yürüttüklerini ifade eden Kalyon şunları kaydetti:

"DİTİB ailesi olarak depremzede kardeşlerimize ‘Ramazan Gıda Paketi Yardım Kampanyası’ başlattık. Hayırseverlerimizin destekleriyle DİTİB gönüllülerimiz ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ramazan gıda paketi dağıttık. Ayrıca gönüllülerimiz çocukları çeşitli hediyelerle sevindirdi. Bununla birlikte evleri yıkılan veya ağır hasarlı olması nedeniyle evlerine giremeyen ailelerin konaklayabilmesi için konteyner konuttan oluşan yerleşim merkezi kurmak için konteyner kampanyamız oldu. Türkiye Diyanet Vakfımızın koordinatörlüğünde yaklaşık bin konteyner konutumuzu şu anda yerleştirdik. Ramazan ayı bitinceye kadar en azından 3 bin konteynerimizi daha bölgeye yerleştirmeyi hedefliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Deprem BölgesiIftarSahur
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