Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ndeki çalışma grupları Hatay'da teknik incelemelere başladı

Hatay

Şehirleri afetlere karşı dirençli hale getirmek için oluşturulan "Destek Hizmetleri ve Sosyal Politikalar", "Deprem ve Yer Bilimleri", "Hasar Tespit" "Enkaz ve Atık Yönetimi", "Şehirleri İnşa ve İhya", "Kentsel ve Kırsal Dönüşüm", "Mekansal Planlama", "Yeni Yapı Teknolojileri", "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehirler", "İklim Dostu Yeşil Dönüşüm", "Kentsel ve Kırsal Altyapı", "Tarihi ve Kültürel Miras" ve "Kriz Yönetimi ve İletişim" gruplarındaki bilim insanları ve teknik heyet, Hatay'a geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, yıkımın en çok yaşandığı Antakya ilçesindeki Kurtuluş Caddesi'nden çalışmalarına başlayan heyet, yapıları inceledi, fotoğraflarını çekti.

Habib-i Neccar ve Şeyh Muhammed Camisi başta olmak üzere bölgedeki tarihi ve kültürel yapıları, yıkılan veya hasar alan binaları inceleyen ekip, elde ettikleri verilerle İstanbul'daki toplantı için ön rapor oluşturacak.

"Sismik izolatörlerin farklı tipleri var"

"Yeni Yapı Teknolojileri" Grubu'nda yer alan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, AA muhabirine, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli içinde yer alan 13 grubun da önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Yeni teknolojiler üzerine çalıştığını belirten Moriwaki, "İskenderun'da hastanenin sismik izalatör sistemine de bakacağız. Birkaç tipi var sismik izalatörün. Türkiye'nin kullandığı başka, Japonya'nınki başka. Nasıl yapılırsa, hangi sismik izolatör kullanılırsa daha iyi olacak ona bakacağız. Farklı tip güçlendirme sistemleri var. Bunları tespit edip, haftaya cuma günü yapılacak toplantıda rapor yazacağız." diye konuştu.

Hatay'ın çok ağır hasar aldığına dikkati çeken Moriwaki, ovalara bina yapılmaması, eğer yapılacaksa 4 katı geçmemesi gerektiğini ifade etti.

Hasar alan yapıları kontrol ettiklerini anlatan Moriwaki, şunları kaydetti:

"Binanın bodrum katında başka üstünde başka demir kullanılmış. Düz demir kullanılıyor, bunlar tamamen yanlış. Japonya'nın teknolojisini Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Türkiye-Japonya dost ülke. 2011'deki büyük Japonya depreminde Türkiye sonuna kadar arama kurtarma ekipleriyle bize yardım etti. Şimdi Japonya'dan 25 kişilik grup geldi. Hocalarımızla ayrı ayrı çalışıyoruz, sonunda neyi nasıl yaparsak Türkiye'ye daha iyi yardımımız olur onun için uğraşıyoruz."

Modeldeki her grup farklı görev üstleniyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık da modeldeki her grubun farklı görev üstlendiğini söyledi.

Kendisinin de Yeni Yapı Teknolojileri Grubu'nda yer aldığına değinen Altunışık, "Bundan sonra inşa edeceğimiz binalarda hangi yenilikçi yapım teknolojilerini kullanabiliriz? Sismik izolatör binaların yaygınlaştırılması, binalara damperlilerin yerleştirilmesi önemli. Mevcut hasarlı veya hasarsız olup henüz depreme yakalanmamış binaların yenilikçi malzemelerle güçlendirilmesi stratejik öneme sahip." diye konuştu.