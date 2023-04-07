Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist Hakkari'de etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma 3'üncü Kademeli Çavuş Durmuş Ali Uzun Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Buzul Dağları Alandüz bölgesi Arsan mevkisinde operasyon düzenlendi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

Teröristin, PKK'nın sözde Cilo bölge sorumlusu ve Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan "Alişer intikam" kod adlı Emrah Arpak olduğu tespit edildi.

"Hakkari Alandüz bölgesi de teröristlerden tamamen temizlendi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari Alandüz bölgesi de teröristlerden tamamen temizlendi. PKK'nın sözde komutanı, turuncu kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızın eline sağlık."