Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.176,36
ALTIN
1.260,19
DOLAR
19,33
STERLİN
24,26
EURO
21,35
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Ulusal Staj Programı'nın "2023 stajyer havuzu" işverenlerin erişimine açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ulusal Staj Programı'nın "2023 yılı stajyer havuzu"nun işverenlerin erişimine açıldığını duyurdu.

13 Nisan 2023 Perşembe 12:18
0 Okunma
Ulusal Staj Programı'nın "2023 stajyer havuzu" işverenlerin erişimine açıldı
Ankara

Ofisten yapılan açıklamada, bu yıl başvuru sayısı 400 bini aşan programın, hem yükseköğretimdeki her bir gencin staj ihtiyacını karşılayacak kapsam ve niteliğe ulaştığı hem de kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yeteneklere erişimini kolaylaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Gençlerimizin iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleyerek becerilerini yetkinliğe dönüştürmelerini hedefleyen programla, 2023 yılında 150 bini kamu kurumlarında, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 binden fazla gence staj imkanı sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca kamu kurumları, Ulusal Staj Programı stajyerlerine asgari ücret ödeyecekler." ifadesi kullanıldı.

Program kapsamında staj yapacak her bir gencin, başta "iş sağlığı ve güvenliği" ile "depreme hazırlık" olmak üzere sertifikalı uyum, gelişim ve iletişim eğitimleri alacağı belirtilen açıklamada, programa başvuru yapan her üniversite öğrencisinin liseden lisans son sınıfa kadar gerçekleştirdikleri uzun dönemli çalışmalar ve sergiledikleri performansın yenilikçi, bilimsel ve objektif yöntemle değerlendirildiği ifade edildi.

Öğrencilerin "Akademik/Mesleki", "Sanatsal/Sosyal" ve "Sportif" alanlardaki yeterlilik puanlarının hesaplandığı ve "Aday Profili"ne eklendiği kaydedilen açıklamada, "Adayların profili; işverenlerin erişim sağlayabileceği stajyer havuzuna kimlik ve iletişim bilgileri gizlenerek aktarılmıştır. Böylece işverenler, ihtiyaç duyduğu nitelikteki adaylara, kişisel bilgilerini görmeden, yetkinliklerine dayanan değerleme puanlarına göre teklif göndermektedir. Stajyer havuzu, 2023 yılı sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak." ifadelerine yer verildi.

Depremden etkilenen öğrencilere öncelikli staj imkanı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilerin acılarını hafifletmek için bu yıl programda yeni düzenlemeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, programa deprem bölgesindeki üniversitelerden başvuran veya ikameti deprem bölgesinde bulunan 75 binden fazla gence, kamu kurumlarının öncelikli staj imkanının sunulmasının sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, 204 üniversitenin 561 bölümünden yapılan başvurunun, mühendislik gibi alanların dışında sosyal bilimler öğrencilerinin de programa yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koyduğu bildirilerek, programa bu yıl 407 bin 319 başvuru yapıldığı aktarıldı ve şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin 81 ilinin yanı sıra 31 ülkedeki 136 farklı üniversitede eğitimine devam eden öğrencilerimiz, ülkemizdeki staj olanaklarından yararlanmak için adım atmıştır. Yoğun ilgi gören programa İtalya, Almanya, Fransa, Azerbaycan, İngiltere, Hollanda, Rusya gibi ülkelerden de katılım gerçekleşmiştir. Başvuru yapan öğrenciler, staj tekliflerini Kariyer Kapısı Platformu'ndan (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) takip edip süreci yürütebilecek; gelişmeleri ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı resmi Twitter, Linkedin, Instagram, Facebook hesapları ile kurumsal web siteleri üzerinden takip edebileceklerdir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ulusalstaj2023Stajer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngören'de tramvay raydan çıktı
Güngören'de tramvay raydan çıktı
Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor
Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor
Diyarbakır merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 gözaltı
Diyarbakır merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 gözaltı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans