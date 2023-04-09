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Uruguay tarafından iade edilen Osman Naim Kaya, Türkiye'ye getirildi

"Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi.

09 Nisan 2023 Pazar 09:13
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Uruguay tarafından iade edilen Osman Naim Kaya, Türkiye'ye getirildi
İstanbul

Uruguay'da 2018 yılında yakalanan Osman Naim Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verildi.

Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle "kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi bir süre önce kabul edildi.

Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Polis ekiplerince uçaktan alınan Kaya, Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İade edilen Kaya, emniyete götürüldü

İade edilen Osman Naim Kaya, havalimanındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaya, polis ekiplerince uçaktan alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürülen Kaya, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
UruguayOsmannaimkayaIade
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