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Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Van'ın Saray ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

15 Nisan 2023 Cumartesi 12:47
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Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
Van

İran sınırında bulunan Turan, Koçkıran, Dağdeviren mahalleleri ile sınır karakollarının yolu, tipi nedeniyle kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Saray Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma yürüttü.

Anahtar Kelimeler:
VanKarMücadele
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