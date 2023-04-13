Yağışlar Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'deki barajlarda su seviyesini yükseltti

Elazığ

Küresel ısınmaya bağlı kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen 4 ildeki barajlarda son aylardaki mevsimsel yağışlarla seviye yükseldi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, 10 Nisan itibarıyla kayıtlara yansıyan doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre şöyle arttı:

"Elazığ'daki Keban Barajı'nda doluluk yüzde 24,3'ten 37,8'e, Pembelik Barajı ve HES'de yüzde 31'den 81,3'e, Tatar Barajı ve HES'de yüzde 58,4'ten 79,6'ya, Hamzabey Barajı'nda yüzde 0'dan 24,1'e, Seyrantepe Barajı ve HES'de yüzde 66,4'ten 80,0'a, Cip Barajı'nda yüzde 33,2'den 94,9'a, Malatya'daki Çat Barajı'nda 17,6'dan 17,8'e, Boztepe Recai Kutan Barajı'nda 54,7'den 72,3'e, Kapıkaya Turgut Özal Barajı'nda yüzde 61,2'den 78,4'e, Sürgü Barajı'nda yüzde 75,2'den 78'e, Polat Barajı'nda yüzde 59'dan 82,9'a, Bingöl'deki Özlüce Barajı ve HES'de 23,4'ten 42,3'e, Gayt Barajı'nda 93,7'den 100'e, Tunceli'de Uzunçayır Barajı ve HES'de yüzde 33,6'dan 89'a yükseldi."

Elazığ'daki Kalecik ve Kanatlı barajlarında ise geçen yıl nisan ayında yüzde 100 olarak ölçülen doluluk, bu yıl da aynı seviyeyi korudu.

"Maksimum seviyelere mayıs ayında ulaşılacağını tahmin ediyoruz"

Fırat Üniversitesi (FÜ) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün, AA muhabirine, mart ve nisan aylarında düşen yağış miktarının bölgede barajlardaki su seviyesinin yükselmesini sağladığını söyledi.

Fırat Havzasında yağışların büyük bir kısmının kar halinde düşmesinin beklendiğini ifade eden Şengün, "Bu yıl Fırat'ın yukarı havzasında kar halinde yağışlar pek görülmedi veya çok az görüldü. Son günlerde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu ortaya çıkan sel ve taşkınlar baraj seviyelerinin yükselmesini sağladı." dedi.

Şengün, özellikle Keban ve Karakaya gibi büyük hacimli barajlarda maksimum seviyelere henüz ulaşılamadığını belirterek, bunun da önceki yıllardan gelen bir yağış eksikliğinin sonucu olduğunu düşündüğünü ifade etti.

"Bu yıl karın az yağması nedeniyle barajlarda maksimum seviyelere mayıs ayında ulaşılacağını tahmin ediyoruz." diyen Şengün, bölgedeki küçük göletlerde de özellikle son aylarda meydana gelen yağışlarla su seviyesinde hızlı bir yükselme olduğunu kaydetti.

Bazı barajlarda yüzde 100 doluluk sağlandığını anlatan Şengün, büyük baraj göllerinde henüz beklenen seviyeye ulaşılmadığını belirtti.

Şengün, yağışların genellikle son bir ay içinde düştüğünü dile getirerek, "Birkaç gün daha sürecek bu yağışların mayıs ortalarına kadar devam etmesi temennimiz. Çünkü barajlarımızın maksimum kota ulaşması, uzun süre enerji üretebilmemiz ve sulamada kullanabilmemiz için yağışların bir süre daha devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.