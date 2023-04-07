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Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 82'ye yükseldi

Yalova'nın günlük 90 bin metreküp su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda yüzde 9'a kadar inen su seviyesi son yağışlarla yüzde 82'ye yükseldi.

07 Nisan 2023 Cuma 13:37
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Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 82'ye yükseldi
Yalova

Yıllık 36 milyon metreküp kapasitesiyle kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajın su seviyesi yılın ilk günlerinde kuraklık nedeniyle yüzde 9 civarında kaldı.

Özellikle ilkbaharda etkili olan kar ve devam eden yağmurlarla barajda su seviyesi yüzde 82'ye ulaştı.

Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir ile baraja gelen Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, yaptığı açıklamada, şubat ve mart ayında etkili olan, nisanda devam eden yağışların barajı doldurduğunu söyledi.

Su seviyesi yüzde 90'a ulaştığında barajı tam dolu kabul ettiklerini belirten Tutuk, "Halen rahmet yağıyor. Barajımızın dolmasının en büyük nedeni kar yağışının bol ve bereketli geçmesi oldu. Şu an için büyük tehlike ve kuraklık sıkıntımızı önümüzdeki yaz için atlatmış görünüyoruz. Ancak su hayattır, tasarrufu elden bırakmayacağız." diye konuştu.

İlin 300 bin olan nüfusunun yaz aylarında 1 milyonu aştığına dikkati çeken Tutuk, mevcut barajın yeterli gelmemesi nedeniyle 25 milyon metreküp kapasiteli Gökçe 2 Barajı yapımının 5 yıllık yatırım planına dahil edildiğini aktardı.

Tutuk, bu barajın devreye alınmasıyla yıllık 55 milyon metreküp su kapasitesine ulaşılacağını sözlerine ekledi.

AA

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YalovaIçmesuyuGökçebarajı
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