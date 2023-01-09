Yeni Nesil Fırtına Obüsleri TSK'ya teslim edildi

SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde gerçekleştirilen Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuşan Tosyalı, böyle milli bir meselenin parçası olmak, ülke ve millete böyle önemli bir alanda katkı sağlayabilmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Tosyalı grubu olarak BMC'nin çoğunluk hissesini alırken bunu ticari faaliyet değil, öncelikli olarak bir vatan ve millet meselesi olarak gördüklerini belirten Tosyalı, "70 yıllık sanayicilik kültürümüz ve tecrübemizle bu alana nasıl katkı sağlayabiliriz diye yola çıktık. BMC, bu fabrikadaki faaliyetlerini 21 Ağustos 2019'dan beri Milli Savunma Bakanlığımız kontrolünde ve denetiminde sürdürüyor. O tarihten bu yana burada bazı çalışmalar yapılmıştı ve biz bunu daha ileri taşımak için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Tosyalı, Arifiye yerleşkesinde sağladıkları kazanımlara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle BMC bünyesinde ülkemizin bu alandaki en yetkin zırhlı araç tasarım ve üretim ekibi oluşturuldu. Bu fabrikada hem Fırtına Obüslerinin muharebe sahasındaki etkinliğinin artırılması hem ana muharebe tanklarımızın yeteneklerinin geliştirilmesi hem de sıfırdan zırhlı araç tasarımı gibi çok önemli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda Fırtına Obüsü'nün beka kabiliyeti ve ateş gücünün artırılmasının yanında yurt içinde tasarlayıp ürettiğimiz ürünler ile dışa bağımlılığı da önemli ölçüde azaltıldı. Burada özellikle bir noktanın altını çizmek istiyorum ki Fırtına Obüsü'nde en kritik konu olan ithal teknoloji motor ve transmisyonun yerine 2025 yılından itibaren BMC Power tarafından geliştirilen yerli motor ve transmisyonun kullanılmasıyla Fırtına Obüsü'müz tamamen yerli ve milli hale getirilmiş olacak. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı yapılacak 6 adet Yeni Nesil Fırtına Obüsü, BMC Savunma olarak 6 yıl aradan sonra yeni yetenekler kazandırılmış halde üretimine yeniden başladığımız obüslerdir. İnşallah proje sonuna kadar 140 adet Yeni Nesil Fırtına Obüsü'nü ordumuzun hizmetine sunacağız. Bu çalışmaları BMC ile birlikte ekip halinde yürüttüğümüz ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi ve ASFAT'a teşekkürlerimi sunarım."

"Altay tankının teknolojisini geliştirerek daha ileriye taşıdık"

Tosyalı, ASFAT ile birlikte yürüttükleri yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri Panter Obüsü'nün taktik tekerlekli askeri kamyon üzerine uygulama projesinde de son aşamaya geldiklerini ve bu araçların da ağustos ayından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslimatının başlayacağını dile getirerek, "Lastik tekerlekli 155 milimetrelik Panter Obüsü'nün kabiliyetine sahip obüsleri, dünyada sadece birkaç ülke üretebiliyor ve bunlardan birisi de biziz. Yeni Fırtına Obüsü, Panter Obüsü ve tabii ki şimdi de Altay Tankı; hepsi tamamen inovasyon ve AR-GE çalışmalarımızdan güç alarak hayata geçirilen araçlar." şeklinde konuştu.

İçinde bulundukları tesislerde çalışan mühendislerinin ilk tasarımı yaklaşık 10 yıl önce yapılan Altay tanklarını, değişen muharebe sahası ihtiyaçlarına uygun şekilde teknolojisini geliştirerek çok daha ileriye taşıdığını aktaran Tosyalı, şöyle devam etti:

"Bu geliştirmeler devam ederken seri üretim tarafında da yeni Altay'ın üretileceği fabrikanın temelini de önümüzdeki günlerde inşallah Ankara'da atacağız. Mayıs ayı içerisinde ise 2 adet yeni Altay'ı da törenle üretim bandından indireceğiz ve inşallah bir sonraki töreni de bunun için yapacağız. O törende tanklarımıza yerli ve milli güç grubunu entegre edeceğimiz takvimi de açıklayacağız. Ayrıca dünya pazarında rekabet edebilecek çok güçlü bir zırhlı personel taşıyıcı olan Altuğ aracımız da bu tesiste geliştirildi ve yine bu tesislerde üretilerek inşallah yakın zamanda ilk ihracatını gerçekleştireceğiz."

- "Savunma sanayisi kara araçları üreticileri arasında ihracat lideri olduk"

Tosyalı, sadece insan gücü ve araçları değil, tesisin altyapısını da devlete verdikleri taahhüt çerçevesinde yenilediklerini anlatarak, yabancı menşeli test tezgahlarını yerli ve milli yazılım ve donanımlarla geliştirerek, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için yoğun çalışma sürdürdüklerini vurguladı.

BMC Power'ın yürüyen projeleri kapsamında yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımı yaparak, Avrupa'nın sayılı motor ve transmisyon test merkezlerinden birinin bu tesise kurulmasını sağladıklarına dikkati çeken Tosyalı, Vuran aracına takılacak Türkiye'nin 400 beygir segmentindeki ilk yerli ve milli askeri motorların seri üretimini de burada kurdukları motor transmisyon üretim tesisinde gerçekleştirdiklerini aktardı.

Tosyalı, Fırtına Obüsü ve Altay tanklarının motorlarının geliştirilmesi, prototip üretim ve test faaliyetlerinin de bu tesislerde hızla devam ettiğini belirterek, "Teknoloji, inovasyon ve AR-GE ile tamamen Türk mühendislerin zekası ve çalışmasıyla bu tesiste dünya savunma sanayisinde öncü olacak birçok yeniliği hayata geçiriyoruz. Tesiste devraldığımızdan bu yana toplam 674 bin 748 adetlik üretim ve yenileme çalışması yaptık. Bu çalışmalarla yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırım ve altyapı kurulumu gerçekleştirmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tosyalı Holding olarak 3 kıtada sayıları 30'u bulan tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanla 10 milyon tona ulaşan demir çelik üretimiyle dünyanın sayılı demir çelik güçlerinden biri olduklarını dile getiren Tosyalı, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik odaklı, inovasyon ve AR-GE ile şekillenen katma değerli üretim yaparak, ülkemizin ihracat odaklı büyümesine katkı sağlıyoruz. İskenderun'da devam eden 2,5 milyar dolar değerindeki yatırım ki ülkemizin halihazırda devam eden en büyük sanayi yatırımıdır, yaklaşık 4 milyon ton/yıl yassı çeliğin ithal ikamesine katkı sağlayacağız. Bu yatırım sayesinde ülkemize 1500'ü aşkın ilave istihdam yaratacağız."

Tosyalı, BMC'nin çoğunluk hisselerini devraldıktan sonra yaptıkları yatırımlar, uluslararası pazarlarda sahip oldukları güçlü replikasyon ve bilinirlikleri sonucu 2022'de BMC'nin, savunma sanayisi kara araçları üreticileri arasında ihracat lideri olduğunu bildirerek, "Savunma sanayisi genelinde de en çok ihracat yapan 5. şirket konumuna ulaştık. Yaptığımız başarılı hamleler sonrası, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve birçok ülke savunma sanayisi alanında yatırım yapmak üzere bizi ülkelerine davet etmeye başladı. Tosyalı grubu olarak gerçekleştirdiğimiz toplam büyüklüğü 2,5 milyar dolara ulaşan ihracat içerisinde artık savunma sanayisi de önemli yer tutuyor. Ve bunun giderek büyüyeceğine inanıyoruz. Türkiye savunma sanayisinin neler yapabileceğini dünyanın her yerinde BMC ile de göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tesisin BMC için savunma sanayisinde önemli kilometre taşı haline geldiğini ve daha burada yapacakları çok işlerinin bulunduğunun altını çizen Tosyalı, Türk Silahlı Kuvvetlerine sağlanan hizmetlerin kesintisiz ve daha da geliştirilerek devam etmesi, çalışanların haklarının korunması ve iyileştirilmesi, tesisin altyapısının modernize edilmesi için gerekli yatırımların yapılması konularında var güçle çalıştıklarını sözlerine ekledi.