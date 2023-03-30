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YÖK Başkanı açıkladı: Yüz yüze eğitim başlıyor

3 Nisan 2023 itibariyle sınıflarda yüz yüze eğitim verileceğini açıklandı. Eğitimlerde devam zorunluluğu olmayacak.

30 Mart 2023 Perşembe 16:39
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YÖK Başkanı açıkladı: Yüz yüze eğitim başlıyor

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
YÖKEğitim
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