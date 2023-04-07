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YSK'den "seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmasın" kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen sayısının 9 ve daha az olduğu yerleşim birimlerinde sandık kurullarının oluşturulmamasına, bu yerlerdeki seçmenlerin uygun görülecek yerlerde oy kullanmasının sağlanmasına karar verdi.

07 Nisan 2023 Cuma 11:55
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YSK'den "seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmasın" kararı

Ankara

Cizre İlçe Seçim Kurulu, YSK Başkanlığına, Güçlükonak ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde seçmen sayısının sıfır, Ağaçyurdu köyünde seçmen sayısının 2, Demirboğaz köyünde ise 7 olduğunu bildiren yazı göndererek, bu yerlerde seçim sandığı kurulup kurulmayacağı hususunda görüş istedi.

Konuyu inceleyen YSK, 12 Nisan'da yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi işleminin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yapıldıktan sonra, seçmen sayısı 9'dan az olan yerleşim birimlerinde sandık kurullarının oluşturulmamasının uygun olacağına hükmetti.

YSK, bu yerleşim yerlerindeki seçmenlerin, ilgili ilçe seçim kurullarınca belirlenecek en yakın yerleşim yerlerindeki sandık alanlarına dahil edilmesini, bu işlemin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce SEÇSİS üzerinden yapılmasını kararlaştırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YSKSeçmensayısıSandık
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