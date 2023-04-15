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YSK kararları Resmi Gazete'de

Geçici milletvekili aday listeleri ile bağımsız adaylarının başvurularına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

15 Nisan 2023 Cumartesi 19:46
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YSK kararları Resmi Gazete'de
Ankara

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin siyasi partilerin verdiği geçici milletvekili aday listeleri ile bağımsız adayların başvurularına ilişkin kararlar, bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, seçime katılacak 24 siyasi partinin geçici aday listeleri belli oldu.

Bağımsız adaylık başvurusunda bulunan 8 kişinin verilen süre içerisinde eksik belgelerini tamamlamadığı gerekçesiyle adaylıklarının düşürüldüğü, 8 kişinin adaylık başvurusundan vazgeçtiği belirtildi.

Türkiye genelinde, 152 bağımsız milletvekili adayının seçime girebileceğine karar verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
YSKResmiGazete
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