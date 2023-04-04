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Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 100 metreyi aştı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su yüksekliği 100,66 metre oldu.

04 Nisan 2023 Salı 19:35
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Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 100 metreyi aştı
Artvin

Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi her geçen gün yükselirken eski ilçe merkezi de büyük oranda sular altında kaldı.

Baraj havzasında depolanan su miktarı 4 Nisan itibarıyla 191,91 milyon metreküpe, su yüksekliği de 100,66 metreye ulaştı.

Su seviyesi 167 metreye ulaştığında test amaçlı elektrik üretimi planlanan Yusufeli Barajı ve HES'te asıl üretimin, su seviyesi 207 metreye ulaştığında başlayacak.

Öte yandan bazı kişiler, eski yerleşim yerinin sular altında kalışını görüntülemek için ilçeye geliyor.

Erzurum'dan gelen Ömer Faruk Göktaş, AA muhabirine, Yusufeli'nin eski halini de bilen biri olarak bu tarihi ana şahitlik etmek için ilçeye geldiğini söyledi.

Yusufeli'nde tarihi günlerin yaşandığını belirten Göktaş, "Dünyanın beşinci, Türkiye'nin en yüksek barajı burada yapıldı. Bunun neticesinde Yusufeli sular altında kaldı. Biz de bu anlara şahitlik etmek için geldik. Fotoğraflar, videolar çekiyorum. İlçenin eski halini de görmüştüm. Geçmiş yıllarda ziyarete gelmiştim. Ülkeyi kalkındırmak için çok büyük bir proje. Bir tarafımız hüzünlü, bir tarafımız mutlu." diye konuştu.

Göktaş, Yusufeli'nin video ve fotoğraf tutkunları için bugünlerde bir nimet olduğunu ifade ederek, "Ben de Erzurum'dan kalktım, geldim buraya. Tabii ki video, fotoğraf çeken arkadaşlar bu an bitmeden tarihe şahitlik etmek için gelebilirler." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
YusufeliBarayıSuyüksekliğiArtvinÇoruh
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