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Hout Körfezi'nin 30 deniz mili açığında 20 kişilik mürettebatın bulunduğu balıkçı teknesi 17 Mayıs'ta batmış, cankurtaran salıyla tekneyi terk eden 9 kişi kurtarılmıştı.

Orman, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Barbara Creecy, yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin araştırılması için soruşturma ekibinin görevlendirildiğini söyledi.

Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezinden (MRCC), Hout Körfezi'nin 30 deniz mili açığında 20 personelin bulunduğu balıkçı teknesi nin batmasının ardından kaybolan 11 kişi için yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı.

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