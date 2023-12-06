Haber: Damla Oya Erman

Yoon'un yaratıcı çalışmaları, kendi yüzünü minyatür boyutta tırnaklara resmettiği ve kendi saçlarıyla süslediği viral bir fotoğraf ile öne çıktı. Bu fotoğraf, internet kullanıcıları tarafından "tüylü manikür" olarak adlandırıldı. Yoon, bu çalışmalarıyla Güney Kore'de "dokkaebi" olarak adlandırılan goblinlere benzetilen bir bakışla karşılaştığını belirtiyor.

Günlük yaşamında parlak pembe saçları ve vücut parçalarının soyut desenleriyle süslenmiş bir gömleğiyle dikkat çeken Yoon, kendi ülkesi olan Seul'de başları döndürebilirken, New York'ta neredeyse kimseyi şaşırtmadığını söylüyor ve bu durumu seviyor.

30 yaşındaki sanatçı, özellikle Avrupa ve ABD'de ilgi gördüğünü belirtiyor. İşleri 2016 yılında viral hale geldikten sonra yurtdışında fark edilmesiyle birlikte, Güney Kore'de daha fazla ilgi görmeye başladığını ifade ediyor. Yoon, "Onların takdir ettiği şey, Amerikan basınından dikkat çekmemdi. Sadece ben değil, birçok Koreli sanatçı veya şarkıcı. Yurtdışından dikkat çekerlerse, o zaman Koreliler takdir eder." diyor.

Yoon'un fotogerçekçi ve zihin karıştırıcı optik illüzyonları, müzisyenler Halsey ve James Blake gibi sanatçılarla işbirlikleri yapmasına, "The Ellen DeGeneres Show"da yer almasına ve Estée Lauder, BMW, Apple ve Adidas gibi markalar için reklam filmleri çekmesine olanak tanıdı. Sanatçı, görüntülerini asla son üretimde manipüle etmediğini, sadece ayna, kamera ve vücut boyası kullanarak çekimlerini gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Yoon'un eserleri genellikle rahatsız edici ve baş döndürücü olarak nitelendiriliyor. Ancak sanatçı, rahatsız etmek değil, oynamak ve iç dünyasını ifade etmek istediğini söylüyor. Yoon, eserlerini duygusal anılarının bir türü olarak gördüğünü ve genellikle nasıl hissettiğini yansıtmak amacıyla öz-portreler çizmeye karar verdiğini belirtiyor.

Güney Koreli sanatçı, yabancı bir ülkede genç bir kadın olarak yaşadığı zor duyguları işleme yönündeki yeni yaratıcı yöneliminden bahsediyor. Yoon, "Daha istikrarlı, daha güçlü bir insan oldum. Her zaman çok üzgün veya sağlıksız hissettiğimde yazdığım gizli bir günlük gibi bir şey var." diyor ve eserlerinin genellikle duygularını ifade etmek ve iletişim kurmak için kullandığı emoji'leri içerdiğini ekliyor.