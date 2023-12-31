Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 154 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 454 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 792 bin 843 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 812 bin 748 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 15,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 440 megavatsaat elektrik ihracatı, 24 bin 345 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.